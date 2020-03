Est-ce vraiment si important, la laïcité ?

Je suis un Québécois de souche, un pure laine. Mais j’ai l’impression de penser différemment de tout le monde au Québec. Je pense plus comme un Canadien que comme un Québécois.

Je suis en faveur d’un oléoduc qui traverserait le Canada puisque le transport par train pollue énormément à cause des locomotives créatrices de GES. Sans compter que les trains déraillent plus souvent qu’on pense et sont dispendieux à opérer. Ce qui ne devrait pas nous empêcher de continuer à développer l’électrification des transports.

Je suis aussi du genre à regarder d’abord les valeurs humaines d’une personne avant de m’attarder au vêtement qu’elle porte, même s’il me déplaît ou constitue une menace pour ma société. Mais dorénavant, l’habit fait le moine ici. La peur de la différence prend le pas sur le jugement.

Certains adeptes d’une certaine religion sont comme nos catholiques de l’époque avec leurs rites, dogmes et coutumes. Mais au Canada, n’a-t-on pas le droit de pratiquer la religion qu’on veut et comme on le veut ? Et je ne parle pas ici d’extrémisme ou de fondamentalisme, puisque ça existe très peu chez nous.

Qu’on arrête de faire tout ce plat en faveur de la laïcité. Une exagération qui fait automatiquement de tous ces gens qui pratiquent une certaine religion, que je ne nommerai pas, des mauvaises personnes, pour pouvoir les ostraciser et continuer à paranoïer collectivement, comme un troupeau de moutons.

Où sont passés notre jugement et notre capacité de penser par nous-mêmes ? Pourquoi se priver du droit d’avoir des idées différentes de celles qu’on nous entre dans la caboche à coup d’éclats médiatiques pour nous faire paniquer ? Je me sens seul de mon espèce et je comprends pourquoi le reste du Canada nous en veut d’être prêts à acheter notre pétrole de l’étranger plutôt que de se donner les moyens d’acheter celui de notre propre pays.

Un désillusionné qui ne se reconnaît plus au Québec

Le point que je partage avec vous c’est l’absence de réalisme des Québécois qui refusent le passage d’un oléoduc en lui préférant le transport du pétrole par train, bateau et camion, des méthodes de loin plus polluantes et dangereuses. Considérant l’augmentation exponentielle d’achat au Québec de VUS au cours des dernières années, pourrait-on avancer qu’on parle des deux côtés de la bouche ?

En ce qui concerne la laïcité, je ne partage pas votre discours. Dans mon esprit, quiconque choisit un pays d’adoption doit se mouler à ses us et coutumes. Le Québec est laïque, et ses citoyens doivent s’y plier. Ce qui n’exclut en rien que, dans sa sphère privée, quiconque puisse pratiquer sa religion à sa guise. Je me réfère ici au principe qui dit : « À Rome, on vit comme les Romains ! »