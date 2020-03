India Desjardins et le bogue de l’an 2000

Actuellement en isolement avec son copain Olivier, alias le Pharmachien, et leur chien Gustav, India Desjardins indique avoir eu un récent coup de cœur pour la nouvelle série d’ICI Tou.TV, Projet 2000.

« Ça nous a vraiment fait rire, mon chum et moi, dit-elle à propos de ce projet coécrit par Julien Lacroix et Olivier Thivierge, avec Louis Morissette comme chef scénariste. C’est un groupe qui se prépare à la fin du monde, à la veille du bogue de l’an 2000. C’est donc tout à fait dans le thème du moment ! C’est tellement bien écrit, niaiseux à souhait et bien joué. Mon chum a même proposé qu’on le regarde une deuxième fois pour rire encore ! »

Parmi ses autres coups de cœur télévisuels, India Desjardins a beaucoup aimé Le dernier soir (« une enquête vraiment bien menée »), En fugue (« c’est vraiment troublant, même si j’ai une réserve sur la fin »).

Elle ajoute avoir aussi dévoré ces séries policières : La faille, Fragile, Cérébrum et Les honorables. « Je recommande aussi des séries plus légères comme Les éphémères et Fourchette. Et je suis une fan inconditionnelle de Lâcher prise ! »

Maniaque de balados

Il ne faudrait pas penser qu’India Desjardins passe toutes ses journées devant le téléviseur. Elle est aussi une grande consommatrice de balados. Elle en nomme une quinzaine (!) parmi ses coups de cœur, dont Pourquoi Julie ?, Bienvenue à Cité-des-Prairies, Trafic, Ma version des faits, Synthèses, Distorsion et Corde sensible.

Et bien sûr, l’auteure a profité de ses nouveaux temps libres pour parcourir des livres, dont ceux de Liv Strömquist, « particulièrement La rose rouge s’épanouit, Les sentiments du prince Charles et Grandeur et décadence. »

Parmi ses autres activités « en confinement », India Desjardins fait du yoga « sur Facetime avec ma prof » et joue à beaucoup de jeux de société avec son copain, dont Robinson Crusoé et... Pandémie.