«Is That OK»: un premier extrait rap en français pour Sydney

Après avoir connu un vif succès sur YouTube grâce à sa reprise de la chanson Fake Love du groupe coréen BTS, la rappeuse québécoise Sydney débarque avec Is That OK, une première pièce en français.

La gagnante de la seconde édition de La Voix Junior – qui avait pour coach Marie-Mai – revient armée de son style dansant coloré, soutenue par des sonorités rap, pop, électros et K-pop.

Pour illustrer sa composition rythmée s'articulant autour de la dépendance aux téléphones cellulaires – qu'elle a écrite en compagnie de Rita Lee Brown, Nathalie Farley et Benjamin Nadeau –, la jeune adolescente a tourné un vidéoclip sous la direction de Carlos Guerra, qui a déjà travaillé avec Rymz, entre autres.

«Les téléphones créent une fausse proximité. Ils rapprochent ceux qui sont loin, mais éloignent davantage ceux qui sont proches, laisse savoir l'artiste de 13 ans dans un communiqué. Il faut aussi voir les bons côtés, car ils nous donnent accès à beaucoup d’informations et nous permettent de joindre nos amis en cette période de confinement. Je crois qu’il faut simplement en faire bon usage et choisir si c’est ok dans telle ou telle situation.»

La sortie du premier album de Sydney est prévue quelque part cette année.