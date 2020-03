Week-end du 27 au 29 mars 2020

MAGAZINE

Que vous soyez en ligne d’attente à l’épicerie ou au confort de votre salon, le magazine Échos Vedettes continuent de vous informer sur l’actualité de nos personnalités québécoises et comment celles-ci font face à la quarantaine, durant la crise de la pandémie COVID-19. Cette semaine, on apprend la séparation de Nathalie Simard, après 12 ans de mariage, le décès de Kenny Rogers à 81 ans, les traitements de santé et les détails du nouvel album de Jean-Pierre Ferland et les commentaires de Suzie Villeneuve, candidate vedette à l’émission La Voix. *Disponible en ligne sur www.jemagazine.ca/ et en kiosque dès demain

Je reste

BIOGRAPHIE

La tête haute

L’animateur sportif Derek Aucoin, en a tellement à raconter. De sa tendre enfance sur les terrains de baseball à la réalisation du grand exploit de sa vie, soit de devenir un joueur des Expos de Montréal, l’ex-athlète dévoile des pages et des pages d’anecdotes. Son parcours ponctué de rencontres déterminantes et d’histoires palpitantes, nous lève le voile sur sa fougueuse passion du baseball. Avec la tête haute, Aucoin se dit choyé par la vie, malgré les hauts et les bats et le plus grand combat de sa vie : un cancer du cerveau diagnostiqué en 2019. *Sorti le 27 mars (en version audio seulement sur Apple book)

BEAUTÉ

Facial Friday avec Jennifer Brodeur

Alors que tous les salons de beauté ont fermé leurs portes, la quarantaine nous oblige désormais à prendre soin de nous, nous-mêmes! La spécialiste vedette des facials et fondatrice des soins pour la peau JB Skin Guru, Jennifer Brodeur, vous invite donc à assister à son premier atelier virtuel #FacialFriday. Dans ce Facebook Live vous apprendrez comment prendre soin de vous et de votre peau à la maison. D’ailleurs, vous aurez besoin de miel de yaourt nature ou du lait, d’une banane, d’un bol, d’une cuillère, d’une fourchette, de l’eau tiède et une serviette.* Aujourd’hui à midi sur la page Facebook Facial Friday with JB Skin Guru.

POÉSIE

Parcelles de Poésinutiles

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’événement de la Nuit de la poésie, l’auteur-compositeur-interprète québécois Edgar Bori présente en ligne sur les sites de téléchargement audio, cinq pièces de Parcelles de Poésinutiles. Ces cinq textes sont chantés, déclamés ou racontés en musique. Pour les amants de littérature, voilà une excellente façon de découvrir la poésie québécoise sous toutes ses formes. * Sortie le 27 mars

SPORT

Entraînement en ligne avec Cardio Plein Air

Le confinement ne fait que continuer! Pour vous aider à bouger un peu, les entraînements en ligne de Cardio Plein Air vous feront brûler des calories, tout en restant à la maison. Les vidéos gratuits sont d'une durée de 30 à 45 minutes sont adaptés pour tous les niveaux. Les petits et grands s’amuseront à suivre les exercices faciles à réaliser et pouvant être pratiqués n'importe où : cour arrière, le balcon ou en plein air et à la maison. Il ne suffit que de télécharger la vidéo de votre domicile et la faire jouer à l'extérieur, sur une tablette ou sur un téléphone intelligent. Aucun accessoire n'est nécessaire! * Les vidéos sont mises en ligne tous les jours à 8h00 sur la page Facebook de Cardio Plein Air sur Instagram et Youtube.

ROMAN JEUNESSE

Ma vie de jello mou

Après avoir écrit le premier tome Ma vie de gâteau sec, voilà que l’autrice Élizabeth Baril-Lessard offre le deuxième tome Ma vie de jello mou, en reprenant de plus bel, les aventures de son héroïne attachante Louane. Cette fois-ci, la jeune femme, qui a changé d’école et qui a laissé tomber la danse pour de bon, entrevoit l’avenir du bon œil. Toutefois, après quatre mois dans le programme d’art dramatique, son anxiété refait surface et les émotions se mêlent, encore une fois de plus, dans sa tête. Louane devra donc confronter ses démons, pour retrouver une vie normale. *Sortie le 5 mars

CINÉMA

Merveilleux (Wonder)

Ne manquez pas en famille, le film touchant Merveilleux, qui raconte l’histoire vraie du petit garçon August "Auggie" Pullman, qui n’est pas comme tous les autres enfants de son âge, en raison d'une malformation congénitale. Ce dernier, depuis sa naissance a subi 27 opérations à la tête, qui l'ont laissé défiguré. Jusqu’à l’âge de 9 ans, Auggie est éduqué à la maison par sa mère, (Julia Roberts), mais elle souhaite que son garçon intègre l’école pour ses 10 ans. Toutefois, le regard des autres enfants, effraie le gamin, qui devra seul, affronter ces premières semaines très difficiles, sans amis. *Demain soir à 18h30 sur les ondes de TVA

TÉLÉ

Édition « confinée » de l’émission Blitz

Pour les grands amateurs de football et de sport, rendez-vous à l’émission spéciale « confinée » du magazine sportif Blitz. Tous les animateurs de l’émission interviendront exceptionnellement, depuis leur domicile respectif. Ainsi, durant une demi-heure, les experts de football, Matthieu Proulx, Pierre Vercheval, Bruno Heppell et Didier Orméjuste commenteront l’actualité dans le monde du football. De plus, l’entraîneur-chef Dany Maciocia participera aussi à la table ronde, afin de partager son expérience des dernières semaines, au sein de l’équipe des Alouettes de Montréal. *Ce soir à 19h00 sur les ondes de RDS

ROMAN

Les collines de Bellechasse – Eva

Imaginez de vous plonger dans les histoires racontées par une horticultrice! Dans ce roman d’époque, on se transporte au début du 20e siècle, dans un village rural, dans la région agricole de Bellechasse. Là-bas, y vit Eva, une belle fille résiliente qui a été agressée, durant son enfance. Puis, il y a la sœur d’Eva qui accouche d’un enfant illégitime, sa mère trop passive, son père aimant, un curé trop agressif, un docteur qui cache un lourd secret et un futur mari...Dans ce roman hyper coloré, on traite de résilience, de féminisme, de solidarité et de la folie sous toutes ses formes. *Sorti le 25 mars