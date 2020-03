Le vin: un bien essentiel?

Et si on se servait de la situation exceptionnelle des dernières semaines pour changer nos habitudes ?

Donner un tel titre à un article sur le vin ne m’aurait pas croisé l’esprit il y a deux semaines. Mais voilà, la situation évolue, et comme tout le monde, les amateurs de vins doivent repenser leurs habitudes. Parmi celles-ci, la visite quotidienne à la SAQ... Parce que le vin, c’est bon pour le moral, mais pour la santé collective, la distanciation sociale a encore meilleur goût.

Voici l’opportunité de faire des provisions et monter votre petite réserve en sachant que, contrairement à un brocoli, vos bouteilles de vin ne seront pas périmées après un mois dans le garde-manger.

Et si vous êtes résolus à faire vos réserves jusqu’à l’été, optez donc pour les vins d’importation privée, vendus à la caisse. Depuis le début de la crise, plusieurs agences promotionnelles ont mis en place un service de livraison à domicile. Pour une liste complète des agences et vignobles québécois qui offrent ce service, visitez le blogue des Méchants Raisins.

Le système de vente en ligne de la SAQ est aussi très pratique, avec les options de livraison en succursale ou au comptoir postal le plus près de votre domicile. Autre option, tournez-vous vers les épiceries où l’on trouve une vaste sélection de vins du Québec. En ces temps incertains pour des milliers de travailleurs et d’entreprises, manger et boire local ont bien meilleur goût.

Santé !

Château Coupe Roses, Minervois 2018, Les Plots

★★★½ | $$

Cette cuvée de Françoise Calvez n’a plus de secrets pour les amateurs de vins rouges du midi de la France. Fruit d’un assemblage de carignan, de grenache, de mourvèdre et de syrah, bourré de goûts de fruits gorgés de soleil, mais encore frais. Savoureux et très rassasiant.

France 13 % | Vin rouge | 20,20 $ | 2,4 g/L | BIO

Code SAQ : 914275

La Madura, Saint-Chinian 2017, Classic

★★★★ | $$

Mourvèdre, syrah, grenache et carignan poussent au milieu de la garrigue, dont on retrouve les accents dans cet excellent 2017. Un rouge gourmand, dont les tanins veloutés et les saveurs profondes de fruits noirs, de cacao, d’anis exercent un charme instantané. À moins de 20 $, faites-en provision.

France 14 % | Vin rouge | 19,45 $ | 1,9 g/L | HVE

Code SAQ : 10682615

Château des Sarrins, Côtes de Provence Rosé 2017, Grande Cuvée

★★★★ | $$½

Cet excellent rosé est élaboré en Provence par le Champenois Bruno Paillard. J’ai tout de suite été séduite par ses saveurs élégantes, son équilibre exemplaire et sa trame minérale aux délicates notes iodées. Léger, tout en subtilité et pourtant long et complexe. Et biologique, en plus.

France 13,5 % | Vin rosé | 26,55 $ | 1,2 g/L | BIO

Code SAQ : 13514836

Tardieu-Laurent, Tavel 2018, Vieilles Vignes

★★★ | $$½

Ce 2018 présente la structure et la concentration habituelles du rosé de Tavel. Beaucoup de volume en bouche, des saveurs intenses de fruits rouges et noirs, une sensation à la fois saline et quasi tannique en finale. Parfait pour le poulet épicé à la portugaise.

France 14 % | Vin rosé | 24,95 $ | 3,6 g/L | BIO

Code SAQ : 13199274

Les Vignes des Bacchantes, R1 2018, Marquette, IGP Vin du Québec

★★★ | $½

Le cépage marquette est peu tannique, comme le gamay. Inspiré par le célèbre cépage du Beaujolais, Sébastien Daoust a produit un 2018 juteux, croquant, juste assez acidulé et relevé de saveurs de bleuet et d’épices. Offert à la SAQ et dans plusieurs épiceries fines.

Québec 12,5 % | Vin rouge | 15,95 $ | 2,4 g/L

Code SAQ : 14455436

