Milieu rural: toute la vie sur pause

Dans plusieurs petites municipalités québécoises, notamment en Beauce, la réalité rurale est la même. Les rues sont désertes et la vie économique ou sociale est sur pause.

Plus tôt cette semaine, la municipalité de Saint-Martin située sur les rives d'un méandre de la rivière Chaudière était littéralement au neutre. Avec 8°C et du soleil, on pouvait sentir le printemps mais pas le plaisir habituel.

«Ce n’est pas bien différent. On va à l’épicerie et on écoute la tv. Les gens marchent ! On a une ville très industrielle. À peu près tout est fermé mais le moral est bon. Je ne sors pas beaucoup», a expliqué le maire Éric Giguère.

Tel un véritable moteur local, le bénévolat occupait les gens plus âgés avant la crise.

«Faut se tenir loin. Ça fait étrange un peu», ajoute M. Giguère.

Entraide

À Saint-Gédéon, plus au sud, une petite famille de cinq personnes étaient regroupées autour d’un feu. Cinq autres personnes en deux groupes se parlaient chacun de leur côté de la rue. La petite boulangerie était toujours ouverte et deux personnes visiblement âgées de plus de 70 ans sortaient du bureau de poste. À cet endroit, la première usine du Groupe Canam fait encore vivre des centaines de personnes.

«Ça va bien mais Canam est fermé alors c’est un gros morceau. L’été, dans le pic, c’est 800 travailleurs. Il reste les deux dépanneurs. Il y a du gaz et on peut manger. Les gens écoutent les consignes. On ne voit pas grand monde se promener. L’entraide va bien. On n’a pas le choix », a précisé le maire Alain Quirion. Dans cette municipalité, il a également fallu revoir les activités de bénévolat qui aide à nourrir plusieurs citoyens. Même en crise, on ne peut abandonner ceux qui sont dans le besoin.

Besoin de se voir

Ailleurs, à Saint-Prosper, une autre petite municipalité beauceronne où tout le monde se connait, « le perron de l’église » semble déménagé dans le stationnement de la station-service Shell, où le service à l’auto du Tim Hortons sert encore le café. La distanciation sociale est « presque » comprise sans trop de rigueur.

La vie tourne au ralenti en attendant la fin du confinement. Partout, les arcs-en-ciel se multiplient. Ça va bien aller.