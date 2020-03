Mon COVID-Fest 2020

Comme vous, nos journalistes tentent de relaxer devant la télé en ces temps de confinement. Voici un de leurs témoignages.

J’ai rendez-vous avec Taylor Swift, Louise Attaque et Metallica. Dans le confort de ma maison.

Les salles de spectacles sont désertes et tout indique que nos grands festivals de l’été devront faire relâche à cause de ce satané coronavirus. Or, amateurs de musique live, la cause n’est pas désespérée.

Depuis quelques semaines, il ne se passe pas une journée sans que des artistes s’offrent en prestation en direct de leur salon. Chris Martin a parti le bal, Christine and the Queens, John Legend, Alexandra Stréliski et des dizaines d’autres ont suivi.

Il y en a tellement que je ne sais plus où donner du clic.

Sauf que je m’ennuie des vrais concerts, ceux qui réunissent sans distanciation des milliers de personnes vibrant à l’unisson.

Bonne nouvelle, l’offre de spectacles musicaux à voir ou à revoir s’enrichit sans cesse. À la télé traditionnelle et, surtout, en ligne. Pour me faire croire que la vie suit son cours, j’ai donc décidé de programmer un horaire de visionnements sous forme de festival. Ce sera le COVID-Fest 2020. Un nom à consonance anglophone pour être tendance, right ! Vu que je suis un gars de Québec, j’ai adopté le format du Festival d’été, mais sur sept jours au lieu de 11.

La programmation

Jour 1 : Pour l’ouverture, deux concerts filmés chez nous. D’abord, la bande de Belle et Bum qui célèbre l’Acadie au Festival d’été (28 mars, Télé-Québec, 20 h). Puis, l’hommage à Leonard Cohen au Centre Bell, mettant en vedette Sting, Lana Del Rey, Elvis Costello, K.D. Lang, Feist et Cœur de pirate (Tou.tv).

Jour 2 : Une première grosse prise pour mon COVID-Fest. La tournée Reputation de Taylor Swift (Netflix).

Jour 3 : Pourquoi ne pas enchaîner avec un programme double québécois ? Sur Tou.Tv, on peut revoir 2Frères et Patrice Michaud aux Francos de Montréal.

Jour 4 : J’écris ces lignes en regardant du coin de l’œil des extraits du fabuleux concert de Bruce Springsteen à Hyde Park, à Londres, en 2009 (YouTube). Ça démarre fort avec une reprise inspirée de London Calling. Très hâte de le voir au complet.

Jour 5 : Mon band favori de la galaxie vient de mettre en ligne sa performance à Osheaga, en 2016 (Radiohead.tv). Deux heures de Radiohead, rien de mieux pour oublier une pandémie.

Jour 6 : Chaque lundi soir, nos dieux métalliques du stade favoris, j’ai nommé Metallica, partagent un de leurs anciens concerts sur leur page Facebook.

Jour 7 : Pour finir, j’opte pour une offre française. Le rock de Louise Attaque (6 avril, 20 h 30, ARTV) avec, en première partie, le bon vieux -M- (30 mars, 20 h 30, ARTV).

Certes, ce festival dans mon salon ne remplacera pas le plaisir de voir un concert en personne, mais comme le mentionnait un fan de Metallica sur la page Facebook du groupe : « Vous avez été pour moi une thérapie depuis plusieurs années. Aujourd’hui, nous avons tous plus que jamais besoin de vous. »