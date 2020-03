Plus de 4500 cas de COVID-19 au pays, dont 53 décès

TORONTO | Le Canada compte maintenant plus de 4500 cas de COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire, dont 53 décès.

Le Québec reste la province la plus affectée avec 2021 personnes atteintes et 18 décès, selon le plus récent bilan annoncé vendredi par le premier ministre François Legault. Ce dernier a indiqué que la semaine de relâche scolaire est arrivée «au plus mauvais moment» ce qui explique en partie le nombre élevé de cas de COVID-19 dans la province.

En Ontario, il y a maintenant 993 cas de COVID-19 en Ontario, dont 135 nouveaux cas annoncés vendredi. Au total, 18 personnes ont perdu la vie dans cette province en raison de la pandémie.

Comparativement au quelque 2060 cas sous enquête, l’Ontario attendait vendredi le résultat des tests de près de 10 100 personnes.

La troisième province la plus affectée au pays reste la Colombie-Britannique avec 725 cas, dont 14 décès.

En 24 heures, on est passé de 35 décès à l’échelle du pays à 53 vendredi. Le Manitoba a d’ailleurs rapporté un premier décès.

En outre, le Dr. Howard Njoo de la santé publique a indiqué que depuis le début la crise, environ 165 000 Canadiens ont été testés, soulignant que le Canada avait l’un des meilleurs ratios par million d'habitant, soit un taux de 4300 cas par million d’habitants.

Bilan des cas par province depuis le début de la crise

Québec: 2021

Ontario: 993

Colombie-Britannique: 725

Alberta: 486

Saskatchewan: 95

Nouvelle-Écosse: 90

Terre-Neuve-et-Labrador: 82

Manitoba: 39

Nouveau-Brunswick: 33

Île-du-Prince-Édouard: 9

Yukon: 3

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 15

Total des cas au pays: 4592

Décès au pays: 53

Colombie-Britannique: 14

Ontario: 18

Québec: 18

Alberta: 2

Manitoba: 1