Quoi regarder sur les chaînes spécialisées ce week-end?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder sur les chaînes spécialisées francophones samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 mars.

Samedi 28 mars

Rafale à CASA

Vous êtes lève-tôt et avez envie de fantasmer sur d’autres décors que votre cuisine ou votre salon, en ces temps où on peut à peine mettre le bout du nez dehors? À compter de 6 h, CASA entame le week-end avec deux émissions en rafale, à coups de deux épisodes, Mini maison et À vendre avec vue. Mini-maison avec jacuzzi et terrasse rabattable ou bâtie par trois générations d’hommes, résidence dans les Hamptons avec perspective à couper le souffle sur le bord de la mer ou domicile avec fenêtre imprenable sur le centre-ville de San Francisco: de quoi avoir le goût de déménager... quand la tempête sera passée. Samedi, 6 h, 6 h 30, 7 h et 7 h 30, CASA.

La lettre

Des téléspectateurs adressent une lettre à la vedette préférée d’un de leurs proches, et les stars en question choisissent la missive qui les touche le plus et vont à la rencontre de la personne décrite, avec la complicité de l’auteur(e) du message. On crée la surprise dans un lieu grandiose ou en toute intimité. Garou, Lara Fabian, M. Pokora et Enrico Macias, entre autres, ont pris part à l’expérience. Samedi, 20 h 45, TV5.

Les vacances de Monsieur Bruno

On replonge dans la troisième saison des Vacances de Monsieur Bruno et on s’évade (virtuellement!) en Afrique avec le guide le plus coloré qui soit, Bruno Blanchet. Ce dernier nous entraîne sur le lac Nokoué, qui abrite de nombreux villages, et s’imprègne du quotidien des Béninois qui habitent des maisons sur pilotis. Samedi, 21 h, Évasion.

Dimanche 29 mars

Opération sabotage

La chaîne Zeste déconstruit les saisons de la compétition culinaire Opération sabotage en présentant aléatoirement des épisodes pigés dans les neuf années du rendez-vous. Sous l’œil de l’hôte Alton Brown, quatre chefs doivent préparer des plats gastronomiques évalués par des célébrités invitées. Dimanche, 9 h, 10 h et 11 h, Zeste.

Expat

À voir ou à revoir, la dernière de la deuxième saison de Expat, ce portrait de Québécois qui ont tout plaqué pour mettre le cap sur l’étranger et se bâtir une nouvelle vie ailleurs sur le globe. L’animateur Jean-Michel Péloquin nous emmène bien au-delà des images de cartes postales pour nous exposer la réalité crue de professionnels qui ont osé se déraciner. Dimanche, 12 h, CASA.

Soupçon de magie

Dernière de la cinquième saison de la série Soupçon de magie (The Good Witch en version originale). C’est la remise des diplômes, et tout le monde se prépare à franchir cette importante étape. Sam (James Denton) continue de récolter des indices dans l’espoir de trouver le trésor de Middleton. Bloquée par la malédiction, Abigaïl (Sarah Power) ne parvient pas à exprimer ses sentiments à Donovan (Marc Bendavid). Dimanche, 17 h, Séries Plus.

Lundi 30 mars

Où es-tu?

Du lundi au jeudi, la chaîne MOI ET CIE rediffuse des épisodes des deux saisons de Où es-tu?, série documentaire portée par Marie-Claude Barrette. Celle-ci rencontre des familles dont un proche est disparu sans laisser de trace, revit les moments forts de leurs enquêtes et ramène à la surface des mystères inexpliqués auxquels on cherche encore des réponses. Lundi, 14 h, MOI ET CIE.

Chasseurs d’objets

Début de la série documentaire Chasseurs d’objets, qui suit des amateurs de brocante en quête de bonnes affaires. Chez les Français, les commerces d’objets usagés ont le vent dans les voiles ; chaque année, près de 15 millions d’individus se pressent dans les «vides-greniers» de la France. Regard sur le phénomène. Lundi, 20 h, Planète+.

Appelle-moi si tu meurs

Après un séjour faste d’un an sur Club illico – où elle a cumulé plus d’un million de visionnements en deux semaines au moment de sa mise en ligne, au début mars 2019 –, la série Appelle-moi si tu meurs est maintenant offerte aux téléspectateurs d’addikTV. Série policière grinçante, sorte de croisement entre Dans une galaxie près de chez vous et Série noire, l’œuvre est écrite par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. Ce dernier y tient la vedette en compagnie de Denis Bernard, notamment. Lundi, 22 h, addikTV.