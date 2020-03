Un pompier de Trois-Rivières testé positif

Un pompier de Trois-Rivières a été testé positif à la COVID-19 et placé en isolement.

Six de ses collègues ont été retournés à la maison et placés en quarantaine de manière préventive. Il leur a été demandé de surveiller leur état de santé pour les prochains jours et d’être attentifs à l’apparition de symptômes pouvant s’apparenter à ceux du coronavirus.

La Ville de Trois-Rivières a fermé deux des six casernes de son territoire pour les désinfecter. Une équipe d’entretien a procédé vendredi après-midi à l’aseptisation de la caserne numéro un.

Les autorités de la ville assurent que malgré la quarantaine de sept pompiers, les services de la Direction de la sécurité incendie ne seront pas affectés.

La Santé publique mène une enquête épidémiologique pour savoir comment l’employé a contracté le virus.