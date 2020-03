Wanyama distribue des trousses au Kenya

Le milieu de terrain de l’Impact, Victor Wanyama, imite de nombreux autres athlètes professionnels en faisant un don pour aider sa nation.

Le joueur du Bleu-blanc-noir, conjointement avec la Croix-Rouge du Kenya, la Fondation Gina Din et l’Africa Yoga Project, a fait don de trousses de produits désinfectants dans le bidonville de Mathare, à Nairobi.

Plus de 200 trousses ont été distribuées dans un centre communautaire de cette banlieue pauvre de la capitale du Kenya, selon le journal Daily Nation.

Les vedettes du monde du sport sont de plus en plus nombreuses à contribuer à l’effort de guerre. C’est notamment le cas de Carey Price, Roger Federer, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Peu de cas

Wanyama, qui a grandi à Nairobi, espère ainsi encourager ses compatriotes à prendre les mesures nécessaires pour se protéger de la COVID-19.

« C’est très important d’écouter ce que disent les experts de la santé. Lavons nos mains souvent, minimisons nos déplacements », a insisté le joueur de 28 ans.

Pour le moment, le pays de l’est de l’Afrique est peu touché par la pandémie avec seulement 31 cas et un décès en date de jeudi.

Mais l’Organisation mondiale de la santé a exprimé des craintes quant aux ravages que pourrait faire la COVID-19 quand elle commencerait à s’étendre aux régions plus pauvres de la planète.

Victor Wanyama est en pause tout comme ses coéquipiers de l’Impact. Depuis son arrivée avec le club, au début du mois, il n’a eu le temps de disputer qu’un seul match, contre Olimpia, en Ligue des champions.