BENJAMIN, Paul-Émile



À son domicile, le 25 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Paul-Émile (Tigars) Benjamin, époux de feu Lise Bleau, demeurant à Ste-Béatrix.L'ayant déjà précédé son fils Mario, il laisse dans le deuil ses enfants : Linda, Yvon (Sonya Chartrand), Stéphane (Suzanne Dulong), sa brue Isabelle Langlois, ses petits-enfants : Frédérique, Laurent, Vincent, Katryn, Kym, Carol-Anne, Stéphanie et Rosalie, sa soeur Éva Bleau-Benjamin, sa belle-soeur Madeleine Bleau-Breault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Dans les circonstances de pandémie Covid-19 actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, nous ne pouvons évaluer le nombre de personnes présentes aux funérailles.La famille de monsieur Benjamin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure.Veuillez suivre notre site web régulièrement pour les développements de la situation.RÉSIDENCES FUNÉRAIRES FAMILIALES