10 sites éducatifs pour vos jeunes qui n’ont pas d’école

Les écoles étant fermées en raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs parents doivent user d'astuces afin d'enseigner les différentes matières à leurs enfants. Si vous êtes à la recherche d'exercices pour faire du soutien scolaire, voici 10 sites éducatifs pour stimuler et aider vos jeunes dans leurs apprentissages!

LASOURIS-WEB

Capture d'écran www.lasouris-web.org

Ici, des liens vers des sites pour les parents, des exercices en ligne et des jeux éducatifs gratuits. Conçu pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, lasouris-web a classé ses activités pédagogiques par matière et niveau de scolarité. Lecture, mathématiques, français, sciences et bien plus!

GARDE SCOLAIRE

Capture d'écran www.gardescolaire.org

Créé par l’Association québécoise de la garde scolaire, ce site éducatif gratuit pour les enfants du préscolaire et du primaire propose une foule d’idées axées sur l’apprentissage. Par exemple, un recueil d’activités scientifiques ou un coin sur l’alimentation, et, pour les membres, une section consacrée à l’art.

ORTHOPÉDAGO.COM

Capture d'écran www.orthopedago.com

L'orthopédagogue Julie Cromer vous offre des jeux pédagogiques et des jeux pour tablette. Vous n'avez qu'à choisir votre matière: lecture, mathématiques, orthographe, histoire, résolution de problèmes, etc. On vous offre aussi beaucoup d’information pertinente pour les clientèles spécifiques: déficit de l’attention, dyspraxie, dyslexie, dysphasie et bien plus.

ALLÔ PROF

Photo d'archives, Agence QMI

Sans doute l’un des sites éducatifs les plus accessibles et reconnus. Bibliothèque virtuelle, exercices, cyberrévisions, zone de jeux, forum, trucs et conseils... pratique et très bien fait. Il est possible de poser des questions, et même de lire des articles sur différents sujets, par exemple sur les façons de stimuler le goût d’apprendre, sur des activités originales pour jouer dans la neige ou sur les façons d'apprendre en jouant, etc.

PHŒNIX

Capture d'écran www.editionsduphoenix.com

Les éditions du Phœnix offrent aux parents, aux enseignants et aux bibliothécaires des recueils d’activités pédagogiques conçues spécialement pour aider à la compréhension de texte, pour favoriser l’amélioration du français et de l’orthographe, et pour insuffler aux enfants le goût de la découverte.

MAXETOM.COM

Capture d'écran www.maxetom.com

Vous cherchez des activités pour aider votre enfant à apprendre à compter? Les exercices de mathématiques de Maxetom peuvent l'aider à s’améliorer. Présentées sous forme de jeux éducatifs pour les enfants en CP, CE1 et maternelle, les thématiques comportent aussi des jeux pour apprendre à lire.

MILLE ET UNE LECTURES

Capture d'écran https://sites.google.com/site/milleetunelectures/home

Une éducatrice et enseignante passionnée par la lecture vous offre des idées d’activités liées à la lecture qui pourront amuser et divertir vos enfants. Plusieurs catégories: le cirque, la fée des dents, les dinosaures, les formes et les couleurs, les pirates, les parties du corps, etc.

TAKATAMUSER.COM

Capture d'écran www.takatamuser.com

Une sélection de jeux éducatifs pour tous les âges. Vous choisissez la section (maternelle, 6-7 ans, 7-8 ans, 8 ans et plus, etc.), et le tour est joué! Casse-tête, verbes, orthographe, jeux d’association, additions, soustractions, formes et bien plus!

PROJET QELI

Capture d'écran https://qeli.lapageadage.com/projet-qeli-comment-faire/

Projet Qeli est inspiré de l’activité «Quel est l’intrus?» qui consiste à déterminer l’élément qui, dans une liste, n’a pas sa place parmi les autres. Ici, une version mathématique née de l’imagination d’un enseignant américain, Christopher Danielson, et d’une enseignante canadienne, Mary Bourassa. Vos enfants auront bien du plaisir à essayer de trouver l’intrus.

MIEUX ENSEIGNER

Capture d'écran www.mieuxenseigner.ca

Arts, français, anglais, mathématiques, sciences, sociologie et bien plus. Un site des plus complets où se retrouvent les étudiants de niveau préscolaire, primaire, secondaire, collégial, etc. Du matériel pédagogique efficace à votre portée!

