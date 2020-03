NIGEN, Anne-Marie

(née Hellégouarc'h)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de madame Anne-Marie Nigen (née Hellégouarc'h), le 23 mars 2020 à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil son époux M. Raymond Nigen, ses enfants Pascal, Anne (Paul Morin), Simon (Martine Boissel) et ses petits- enfants Louis, Charles, Olivier, Marianne, Sarah, Marguerite et Émile ainsi que plusieurs autres parents et amis au Canada et en France.Elle est partie rejoindre son fils Michel décédé en 1993. La célébration, strictement réservée à son mari et aux enfants, aura lieu le mardi 31 mars 2020, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Laurent.Vous serez tous invités à une cérémonie commémorative qui aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la société Alzheimer de Montréal.