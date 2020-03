LE BEL MARCIL, Danielle



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Danielle Le Bel, épouse de monsieur René Marcil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jean-Yves (Danielle), Monique (Francis), Diane (Richard), Judith (Jean-Pierre), feu Denis (Suzanne), Annie (Jean-Pierre), Manon (Richard); ses belles-soeurs et beau-frère: feu Léo (Lilianne), feu Nicole (Jacques), Jacqueline (feu Guy), ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, la famille accueillera parents et amis à une date ultérieure en la chapelle duSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990L'information sera communiquée via le www.lesieuretfrere.com et par la parution éventuelle d'un nouvel avis de décès.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.