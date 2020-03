GLAUDE, André



De Châteauguay, le 25 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. André Glaude. Il rejoint son épouse Mme Henriette Duquette.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Sylvie), Diane (Alain) et Maryse (Sylvain), ses petits-enfants Katherine, Gabriel, Vincent, Camille et Simon, son frère Raoul et sa soeur Yolande, sa conjointe Isabelle ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dans les circonstances actuelles, les obsèques de M. André seront reportées à une date ultérieure.Vos marques de témoignages peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.