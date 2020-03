MC PEAK, Dominique



C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Dominique Mc Peak, le 24 mars 2020 à l'âge de 69 ans d'un cancer des ovaires virulent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Stéphane Grégoire) et Philippe (Anne Lapierre) leur père Patrick Mattard ainsi que ses deux petites-filles Sabrina et Camille. Elle laisse également dans le deuil, ses sœurs Jocelyne Mc Peak (André Godin) et Elisabeth (Betty) Mc Peak (Daniel Lucas) sa cousine Susan Mc Peak (Charles Sirois) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l 'Île pour des soins de fin de vie dévoués et attentionnés.Au lieu de fleurs un don en ligne serait apprécié en visitant leur site web:En raison des circonstances liées à la COVID-19, ses funérailles auront lieu à une date ultérieure, une 2e parution est à venir