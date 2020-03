LEBEAU LEFORT, Rita



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rita Lebeau, épouse de monsieur Charles Lefort.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants André (Sylvie) Manon (Martin), ses petits-enfants Philip, Lisa Sophie, Charles et Caroline, ses arrière-petits-enfants Alexcia, Ethan et Émile, sa soeur Gertrude, son beau-frère Adrien, ses belles-soeurs Madeleine et Rita ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure en l'église Saint-Athanase, 500, 1ère Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, (secteur Iberville), QC, J2X 3B2, qui sera communiquée via le:et par la parution éventuelle d'un nouvel avis de décès.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l'Hôpital du Haut-Richelieu) ou à la Société canadienne du cancer.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com450-359-0990