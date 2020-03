CATELLIER, Jean-Guy



À Montréal, le 22 mars 2020, à l'aube de ses 88 ans, est décédé M. Jean-Guy Catellier.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Daniel), ses petits-enfants Émilie et Nathaniel, sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles; l'inhumation aura lieu en privé au Repos Saint-François d'Assise de Montréal.La famille vous accueillera pour lui rendre hommage à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.La direction des funérailles a été confié à la: