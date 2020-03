DESAUTELS, Rita (née Hamelin)



De Repentigny, le 15 mars 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rita Hamelin, épouse de feu Gérard Desautels.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Jocelyne Lemieux), Sylvie (Michel Brien) et Lorrain (Léna Parent), ses petits-enfants Philippe, Catherine, Simon (Andréanne Forget), Guillaume, Marie-Christyne (Gabriel Gagnon), Carolyne et Amélie (Brian Desgroseilliers), ses arrière-petits-enfants Lily-Rose et Henri, ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu dans l'intimité.