FRANCIS, Gregory



À Laval, le 22 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gregory Francis, époux de Mme Denyse Vigeant.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, ses chers enfants Brigitte (Pierre), Élise, Nathalie (Dave) et Jean (Michelle), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Terry, Mary Ann (Assaf), ses frères Andre, John (Michèle) et Peter, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Résidence Riviera pour leur soutien et les bons soins prodigués.Étant donné les circonstances exceptionnelles limitant les réunions nombreuses, nous devons reporter l'exposition et les funérailles au gré de l'évolution de la situation. Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour sur notre site web et dans la section avis de décès.