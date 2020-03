SABOURIN, Normand



Le 15 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Normand Sabourin, époux de feu Jacqueline Lepage.Il rejoint ainsi son épouse bien-aimée et laisse dans le deuil ses 4 enfants Yves (Diane), Sylvie (Luis), Danielle (Denis), Brigitte (Paul), ses frère et soeurs: René, Françoise et Nicole ainsi que ses 10 petits-enfants.Il manquera aussi terriblement à sa compagne des 10 dernières années Cécile Marin et ses enfants.Dans les circonstances actuelles, la famille se recueillera dans la plus stricte intimité.Vos messages de soutien et de condoléances pourront être déposés en votre nom sur la page Facebook