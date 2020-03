DION, René



La famille Dion a le regret de vous annoncer le décès de M. René Dion, décédé le 19 mars 2020 à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de feu Jeannine de Brienne et le fils de feu Joseph Dion et de feu Marie-Anne Marion.Il laisse dans le deuil ses trois filles; ses six petits-enfants; de nombreux arrière-petits-enfants, et plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses frères: Jacques, Gaston et Marcel.Il n'y aura pas de visites à la maison funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille désire remercier le personnel du CHSLD Petite-Nation (2e étage) ainsi que son ange gardien Daniel et Louise Spencer pour les bons soins prodigués.DE L'OUTAOUAISVos messages de condoléancespeuvent être envoyés à: www.cfo.coop