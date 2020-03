GIGUÈRE, Suzanne

(Bissonnette)



Au CHSLD Marguerite-Rocheleau à St-Hubert, le 25 mars 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Suzanne Giguère (Bissonnette), épouse de Guy Giguère, à la suite d'une courageuse lutte contre la maladie de Parkinson.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Patrick (Nadine Brabant), Martine (Mouad Elbiad) et Julie (François Provost) ; ses sept petits-enfants : Audréane, Thomas, Hakim, Antonin, Raphaëlle, Lilia et Victor ; ses deux soeurs : France (Serge Lévesque) et Monique et ses beaux-frère et sa belle-soeur de la famille Giguère. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines et de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du 3e étage du CHSLD Marguerite-Rocheleau pour leur gentillesse, leur attention et leur dévouement lors de son hébergement.En raison des circonstances actuelles particulières, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Vos marques de sympathies peuvent se traduire par des messages à l'adresse courriel suivante :et par un don à Parkinson Québecou 1-800-720-1307)