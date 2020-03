OUELLET, Bertrand



Au centre Hospitalier Jean-Talon de Montréal, le 22 mars 2020 est décédé M.Bertrand Ouellet à l'âge de 85 ans.En raison des circonstances actuelles aucun rituels funéraires ne seront tenus.Il y aura une crémation et les cendres seront déposées au cimetière de l' Ilsle Verte à une date ultérieure.M. Ouellet laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn et Martine et ses petits-enfants Joanie, Cédric, Maxence et Aurélie ainsi que d'autres membres de sa famille et ami(es).La famille désire remercier tous ceux qui ont prodigués des soins à M. Ouellet.