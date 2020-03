LASCELLES, Robert



À Saint-Jérôme, le 23 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Robert Lascelles, époux de Mme Évelyne Beauchamp.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (François Rhéaume), Christian (Johanne Demarbre), France (Sébastien Drouin), ses petits-enfants Martin, Julien, Éloïse, Rosemarie et conjoint(es), son arrière-petit-fils Louis, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Dans les circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées plus tard en la Cathédrale de Saint- Jérôme.La direction des funérailles a été confiée à la :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aloïs Alzheimer.