AMYOT, Denise S.N.J.M.



À Longueuil, le 25 mars 2020 à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Denise Amyot, en religion Soeur M.-de Saint-Nom-de-Jésus. Elle était la fille de Édouard Amyot et d'Yvonne Robitaille et native de St-Sulpice.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa nièce Sylvie Rhéaume, ses deux arrière-nièces, Anne et Myriam, une grande amie Soeur Lucille Goulet S.S.A., ainsi que toutes les personnes qu'elle a connues et aidées à L'IFHIM.À la Maison Jésus-Marie 86, rue St-Charles est, Longueuil QC JAH 1A9, une Eucharistie sera célébrée à une date ultérieure