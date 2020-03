GLEETON, Roland



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Roland Gleeton, survenu le 22 mars 2020 à l'âge de 65 ans. Il était le fils de feu Mme Germaine Vaillancourt et feu M. Emilio Gleeton.Il laisse dans le deuil son épouse Andrée Champagne, sa fille Julie, ses soeurs Lise (Robert), Claire et son frère Richard (Sylvie). Il laisse également sa belle-mère Jeannine Boisvert, ses belles-soeurs feu Micheline, Diane (feu Marcel), Guylaine (Yves), son beau-frère Guy (Doris), ses neveux, nièces, autres parents, ainsi que de nombreux amis et anciens collègues.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le docteur Tehfe et son infirmière Katy qui l'ont accompagné tout au long de son combat. Un merci tout spécial également à toute l'équipe des soins palliatifs du CHUM pour leur humanité et les bons soins prodigués.