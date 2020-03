Bilan de la COVID-19: 55 décès et 4757 personnes atteintes au Canada

MONTRÉAL | La crise sanitaire liée au coronavirus a fait jusqu’ici 55 décès au Canada et il y avait 4757 personnes atteintes en date de samedi.

Le Québec reste l’un des principaux foyers d’infection puisque le cap de 2000 cas a été répertorié, selon les plus récents bilans. C’est toute fois la province qui a réalisé le plus tests à l’échelle du pays.

Sur les 2021 cas de la Belle Province, il y a eu 18 décès, dont 10 enregistrés en moins de 24 heures. Les régions de l’Estrie et surtout de Montréal étaient celles les plus affectées avec respectivement 227 cas et 971. D’ailleurs la mairesse de Montréal a décrété vendredi l’urgence sanitaire sur le territoire de l'agglomération, à la demande du Dr Horacio Arruda, le directeur de la santé publique du Québec.

En Ontario, la province voisine, on compte 993 cas de la COVID-19 depuis le début, dont 18 décès.

La Colombie-Britannique est l’autre province qui a le plus grand nombre de morts, soit 16, selon le plus récent bilan. Il y a aussi 792 cas.

Au total, 4757 personnes ont contracté le virus depuis le début de la crise sanitaire.

Nombre de cas par province

Québec: 2021

Ontario: 993

Colombie-Britannique: 792

Alberta: 542

Saskatchewan: 104

Manitoba: 39

Nouveau-Brunswick: 45

Nouvelle-Écosse: 90

Île-du-Prince-Édouard: 11

Terre-Neuve-et-Labrador: 102

Yukon: 4

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas au pays: 4757

Décès