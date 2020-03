OUELLET, Ghislaine

(née Morin)



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 22 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Ghislaine Morin, épouse de monsieur Félicien Ouellet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Suzy (André) et feu Louise, ses petites-filles Marilou et Catherine, son frère et ses soeurs Georgette, Camilla et Marcel (Rachel), ses beaux-frères et belles-soeurs: Benoit, Paul (Micheline) et Marjolaine, ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du C.H. Pierre Le Gardeur pour leurs bons soins.Des dons la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure au complexe funéraire