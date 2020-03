ALLARD, Denyse



À Prévost, le lundi 23 mars 2020, entourée de sa famille, est décédée à l'âge de 78 ans Madame Denyse Allard, conjointe de Monsieur Jean-Guy Houle.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Nick (Jessyca) et Sara, ses petits-enfants Emrick, Maya, Allison, Maggie, Julia et Jean-Nicolas qui l'ont tant aimée, ses soeurs et frères, sa meilleure amie Louise (Dave), sa belle-famille Houle ainsi que tous ses autres parents et amis pour qui elle était si précieuse.Grâce à sa patience, à sa générosité et sa gentillesse hors du commun, cette femme extraordinaire nous a transmis de très belles valeurs. Denyse peut maintenant reposer en paix et faire son plus beau voyage. Sa vie et son départ ne seront jamais oubliés.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure, étant donné la présente situation de crise. Les détails seront communiqués en temps et lieu.