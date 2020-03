Cinq concerts à ne pas manquer sur Mezzo

Débrouillée jusqu’au 15 avril, la chaîne spécialisée Mezzo Live HD offre des opéras, des concerts classiques, des récitals, du jazz et de la danse. Le Journal vous propose cinq spectacles incontournables.

Les noces de Figaro : 29 mars – 15 h

Photo courtoisie, Mezzo

Le célèbre opéra de Mozart met en vedette la mezzo-soprano américaine Avery Amereau, dans le rôle de Cherubino et le baryton italien Guido Loconsolo dans celui de Figaro. L’opéra enregistré au Grand Théâtre de Genève le 21 septembre 2017 met aussi en vedette l’Orchestre de la Suisse Romande sous la direction du chef Marko Letonja. Rediffusions le 30 mars à minuit et le 1er avril à 7 h.

La 9e de Beethoven : 29 mars – 7 h

Photo courtoisie, Mark Allan

L’Orchestre symphonique de Londres propose, sous la direction du chef Simon Rattle, la Symphonie no 9 en ré mineur de Beethoven, considérée comme une des plus grandes œuvres musicales de tous les temps. L’ensemble est accompagné par le Chœur de l’Orchestre symphonique de Londres et quatre solistes. Le concert, qui comprend aussi la Lulu-Suite, du compositeur autrichien Alban Berg, a été enregistré le 16 février 2020 au Barbican Hall à Londres. Il y a des rediffusions le 31 mars (15 h), le 5 avril (20 h), le 8 avril (3 h 15) et le 9 avril (11 h).

Les grandes œuvres d’Arvo Pärt : 3 avril – 20 h

Photo courtoisie, Birgit Püve

L’Orchestre de chambre de Tallinn interprète les grandes fresques du compositeur estonien Arvo Pärt, lors d’un concert enregistré le 20 octobre 2018 à la Philarmonie de Paris. L’ensemble, sous la direction du chef Tonu Kaljuste, interprète, entre autres, les pièces Adam’s Lament, Fratres et Te Deum. Il y a des rediffusions le 6 avril (3 h 30), le 8 avril (11 h), le 9 avril (15 h) et le 14 avril (7 h).

Yannick Nézet-Séguin à l’œuvre : 3 avril – 23 h 30

Photo courtoisie, Hans Van Der Woerd

Le chef québécois Yannick Nézet-Séguin est à la barre de l’Orchestre de chambre d’Europe pour ce concert qui réunit les symphonies 1, 4 et 5 du compositeur allemand Félix Mendelssohn. Le concert a été enregistré le 21 février 2016 à la Philarmonie de Paris. Il y a des rediffusions le 5 avril (7 h), le 7 avril (15 h), le 12 avril (20 h) et le 15 avril (3 h).

Photo courtoisie, Mezzo

Le jazz de Kamasi Washington : 6 avril – 18 h

Le saxophoniste jazz californien Kamasi Washington, qui a travaillé avec Kendrick Lamar, Wayne Shorter, Flying Lotus et Run the Jewels, est en vedette dans ce concert enregistré le 11 mai 2018 lors du festival Jazz sous les pommiers en Normandie. Il interprète du matériel provenant de ses albums Heaven and Earth, The Epic et Harmony of Difference. Rediffusion le 12 avril à 18 h 15.

► La chaîne Mezzo Live HD est disponible sur Vidéotron (121 et 721), Cogeco (585), CCAP (121 et 721) et sur le service vidéo sur demande de Bell Télé Fibe (1129). La programmation complète est disponible à mezzo.tv/fr.