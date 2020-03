Confinement et cinéma historique: le baseball

En début de semaine, c’est un lecteur du blogue, Éric Gauthier, qui me suggérait de proposer des films, séries ou romans historiques pour meubler notre période de confinement.

Non seulement je trouve l’idée bien intéressante, mais elle a le grand mérite de nous évader un peu alors que la couverture de l’actualité américaine est bien sombre. J’espère que l’exercice sera salutaire pour vous comme il l’est pour moi.

Avant de vous suggérer une première liste, quelques commentaires s’imposent. Tout d’abord, l’historien en moi ne peut s’empêcher de préciser que, peu importe la qualité de la recherche historique entourant une œuvre, il est bien difficile, impossible, de reproduire parfaitement le passé.

Au-delà des possibles erreurs, volontaires ou pas, un film, une série ou un roman est tout autant le reflet de la période entourant sa réalisation que de la période illustrée. Les sentiments et les valeurs changent constamment. Ne faites que penser à la manière dont on représentait les Premières Nations il y a peu encore pour vous en convaincre.

Je précise aussi que pour cette première liste qui se limite aux films dont l’intrigue tourne autour du baseball, je ne me suis pas arrêté qu’aux seuls films dont la valeur historique est particulièrement bonne. L’historien laisse parfois le terrain au cinéphile ou au passionné de baseball. Non seulement j’adore ce sport depuis l’enfance, j’ai été joueur et arbitre, mais je suis un partisan des Red Sox. Cette dernière précision explique au moins un de mes choix.

Dernière petite remarque; j’ai limité ma liste à dix films et je les dispose en ordre croissant pour terminer avec mon préféré.

10. For love of the game (Au-delà du jeu et de l’amour, 1999) : assurément pas un classique historique ni même le meilleur film de baseball. J’aime bien Kevin Costner, et l’histoire de ce vétéran qui porte un regard sur sa carrière et sa vie alors qu’il se dirige vers un match sans point ni coup sûr m’a touchée.

9. Fever Pitch (Match parfait, 2005): ce film ne devrait pas figurer ici. Mais bon, c’est ma liste, après tout! Cette comédie romantique, qui met en vedette Jimmy Fallon et Drew Barrymore, raconte l’évolution d’une relation amoureuse pendant la conquête des Red Sox en 2004. Le partisan des Red Sox ne pouvait ignorer un film qui se termine par la fin de la malédiction du Bambino! La victoire de 2004 mettait fin à une disette de 86 ans à Boston.

8. Moneyball (2011): tout un exploit que d’intéresser un large public à l’approche statistique sabermétrique. Pari tenu ici, le trio Brad Pitt, Philip Seymour Hoffman et Jonah Hill parvenant à nous faire comprendre comment les A’s d’Oakland peuvent survivre et se démarquer occasionnellement en dépit d’une faible masse salariale. Une histoire inspirée de faits vécus.

7. Field of dreams (Champs de rêve, 1989): le film est un petit phénomène en soi. Un fermier qui entend des voix se décide à consacrer une partie de ses terres à la réalisation d’un terrain de baseball où se regrouperont des héros du passé. D’une grande beauté, le film s’inspire du roman du Canadien William Patrick Kinsella intitulé Shoeless Joe.

6. A league of their own (Une ligue en jupons, 1992): ce film s’imposait dans la liste. Il raconte l’histoire de la ligue féminine de baseball créée pendant la Dexuième Guerre mondiale, la All-American Girls Professional Baseball League. Les performances de Tom Hanks, de Geena Davis et de Madonna ajoutent un intérêt supplémentaire si vous n’êtes pas fan de baseball.

5. 42 (2013): les débuts au baseball professionnel du premier joueur noir de l’ère moderne. Plusieurs aspects de la véritable histoire sont très bien reproduits dans le film.

4. Un été sans point ni coup sûr (2008): dès sa sortie, je suis tombé sous le charme de ce film de Francis Leclerc. J’avais l’impression de revivre ma propre enfance. On y présente le rêve d’un jeune québécois qui, en 1969, rêve de jouer pour les nouveaux Expos de Montréal. Tout y est!

3. The Natural (Le Meilleur, 1984): nous approchons du sommet de la liste, et il m’était impossible de ne pas y placer ce film qui met en vedette Robert Redford. Je ne compte plus les fois où j’ai regardé ce film... Le jeune Roy Hobbs est sur le point de réaliser son rêve de jouer au baseball professionnel quand une inconnue ouvre le feu sur lui. Des années plus tard, il obtient une nouvelle chance, mais de nouveaux obstacles se dressent sur sa route. Outre Redford, Glen Close, Kim Basinger, Robert Duval et Wilford Brimley offrent de très bonnes performances.

2. Eight men out (Les coulisses de l’exploit, 1988): d’un point de vue historique, le meilleur film. Une oeuvre dont j’ai déjà discuté en classe avec mes étudiants. Belle représentation du fameux scandale des Black Sox de 1919. Dégoûtés du piètre traitement que leur réserve le propriétaire de l’équipe, Charles Comiskey, des joueurs des White Sox de Chicago conspirent avec des parieurs.

1. Bull Durham (La belle et le vétéran, 1988): c’est LE film de baseball. Tout le folklore qui entoure le baseball américain est bien représenté dans ce film qui s’intéresse au quotidien des joueurs d’une filiale d’une équipe des majeures. Le film est drôlement sympathique, et le trio de Kevin Costner, Susan Sarandon et Tim Robbins est tout simplement irrésistible.

Voilà! J’en avais bien d’autres en tête, mais je me suis résigné à vous présenter ceux que je préfère, parfois plus des choix sentimentaux que des décisions strictement rationnelles. En accord ou pas avec ma liste, n’hésitez pas à partager vos commentaires ou vos propres choix! Bon cinéma!