COVID-19: 130 cas déclarés à Laval, dont deux décès

LAVAL | Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval) a annoncé deux décès et 130 cas de la COVID-19 dans son plus récent bilan.

Une des victimes demeurait au Centre d’hébergement La Pinière, où l’on compte six personnes atteintes de la COVID-19, a fait savoir le CISS.

«La deuxième personne décédée de la COVID-19 ne résidait pas dans un CHSLD», a précisé vendredi le CISSS de Laval qui n’a pas souhaité divulguer l’identité des personnes atteintes.

«Les personnes atteintes ont été prises en charge et des mesures de protection ont été mises en place afin de protéger l’ensemble des résidents et du personnel du Centre d’hébergement La Pinière», selon le CISSS qui a fait état d’une enquête menée par les équipes de la Direction de santé publique.