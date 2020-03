COVID-19: Le message crucial d’un médecin à New York aux Québécois

Après une nuit à travailler dans l’urgence d’un hôpital de New York, un médecin avait un message important à livrer aux Québécois.

• À lire aussi: COVID-19: Justin Trudeau annonce de nouvelles restrictions de voyage

• À lire aussi: [EN DIRECT SAMEDI 28 MARS] Les derniers développements de la pandémie COVID-19

«Vous avez la chance extraordinaire d’être derrière dans l’épidémie. Vous avez un peu de temps», a lancé le Dr Julien J. Cavanagh, en entrevue avec Paul Larocque, samedi, sur les ondes de LCN.

«Si vous vous confinez maintenant, dans une quinzaine de jours vous aurez 200 morts au Québec. Si votre confinement est efficace, si vous le faites vraiment bien et sérieusement, si vous ne sortez qu’une fois par semaine pour faire des courses, vous avez la chance historique de contenir la propagation», a ajouté le médecin qui pratique à New York.

L'État de New York a émergé comme l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis, avec près de 45 000 cas et plus de 500 morts en date de vendredi, des nombres qui évoluent rapidement.

«Il y a 15 jours, on avait deux patients [atteints de la COVID-19] sur l’ensemble des trois hôpitaux partenaires où je travaille. À ce jour, on en a 480», a soutenu le Dr Julien J. Cavanagh.

«C’est une situation, véritablement, de catastrophe sanitaire qu’on est en train de vivre à New York, a expliqué le Dr Cavanagh. C’est un spectacle que je n’aurais jamais pensé voir dans ma carrière.»

Inquiétude chez les soignants

Alors que les équipements de protection sont rationnés et que les tests sont réservés aux malades les plus graves, certains soignants new-yorkais ont une peur grandissante du coronavirus. Et pour cause puisque les malades se multiplient dans leurs rangs.

«L’équipement commence à manquer. On est obligé de réutiliser du matériel jetable, comme des masques N-95, des protections oculaires, des jaquettes», a avoué le médecin.

Selon les estimations des autorités new-yorkaises, le pic de l’épidémie aura lieu dans trois semaines dans la métropole américaine.

«On est conscients qu’il va falloir faire des choix. On est déjà en train de réfléchir à des protocoles pour sélectionner soigneusement les patients qui auront les meilleures chances de guérir. Et ça, c’est quelque chose dans la médecine moderne auquel on ne s’attend pas», a poursuivi le Dr Cavanagh.

«On est passé d’une médecine extrêmement sophistiquée, hyperspécialisée, à une situation de désastre, de catastrophe sanitaire», a-t-il conclu.

- Avec des informations de l'Agence France-Presse

À VOIR AUSSI