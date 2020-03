COVID-19: Le président Trump fait appel à A-Rod

Le président des États-Unis Donald Trump aurait demandé conseil à l’ancien joueur du baseball majeur Alex Rodriguez ainsi qu’à sa fiancée Jennifer Lopez concernant la pandémie de la COVID-19.

Selon le réseau ABC News, Trump se serait renseigné par téléphone auprès du couple plus tôt cette semaine, afin de connaître les réactions par rapport à la gestion de la crise par son gouvernement.

L’appel a été qualifié de «plaisant» et ni Rodriguez ni Lopez n’ont reçu de demande officielle afin de joindre la lutte de Trump contre le coronavirus.

Même si le président américain est un grand amateur des Yankees de New York, une équipe avec laquelle Rodriguez a connu du succès, plusieurs se questionnent sur la raison du choix de l’ex-athlète de 44 ans.

Le plus étrange dans toute cette situation, c’est que l’homme d’affaires et A-Rod ne se sont pas toujours très bien entendus par le passé, le premier critiquant ouvertement le champion de la Série mondiale en 2009 à coup de tweets. En juin 2013, Trump avait dit de Rodriguez qu’il avait disgracié New York après avoir avoué utiliser des stéroïdes, en 2009.

En 2012, Trump avait également mentionné sur Twitter que le personnel de la Trump Tower de New York n’appréciait pas A-Rod.