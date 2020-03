COVID-19: Pierre Marcotte, un snowbird prudent

De retour de Fort Lauderdale, Pierre Marcotte et sa conjointe se promettent de tout faire pour respecter les précautions d’usage... au contraire des Américains!

«L’inconscience des Américains... Ils sont incroyables! s’exclame l’homme d’affaires. Ils n’ont aucun sens de la gravité de ce qu’ils vivent.»

Le snowbird raconte qu’en Floride, le train-train quotidien suit son cours. «Les gens se fréquentent, manipulent l’argent, ils font comme si de rien n’était. Je dois avouer que ça nous a foutu la trouille», ajoute-t-il.

Tout au long de son séjour et de son voyage de retour, le couple a été très prudent. «Si tu l’attrapes, c’est le petit Jésus qui a décidé que t’avais fait ton temps!» rigole le conducteur.

Maintenant qu’ils ont franchi la frontière à Saint-Bernard-de-Lacolle, lui et sa conjointe se dirigent vers Charlevoix où ils s’isoleront pour les deux prochaines semaines. Leurs enfants ont rempli le frigo et le congélateur en prévision de cette quarantaine.

«Il ne faut pas prendre ça à la légère, mais je me refuse à dramatiser les choses», conclut Pierre Marcotte, s’estimant chanceux que le gouvernement ait agi rapidement de ce côté-ci de la frontière.

Au poste frontalier, la Sûreté du Québec arrête les véhicules de retour de Floride et demande que tous et toutes respectent la Loi sur la quarantaine en vigueur à cause de la crise du coronavirus.