COVID-19: une bouffée d’air frais pour les PME d’ici

La décision d’Ottawa de faire passer de 10 à 75 % sa subvention salariale aux petites et moyennes entreprises (PME) réjouit l’entrepreneur montréalais François Tanguay.

« Ça nous permet de respirer un peu », confie au Journal le PDG et fondateur de la firme technologique nventive.

Fondée il y a 12 ans, l’entreprise compte près de 200 salariés à Montréal et à Québec. Elle se spécialise dans les applications mobiles.

« On s’est dotés de moyens financiers pour les jours plus sombres, mais on voit déjà un ralentissement dans certains secteurs, explique M. Tanguay. On a des clients dans le manufacturier qui sont fermés présentement, on a des compagnies aériennes, des hôtels, du commerce de détail... Il y a déjà des projets qui ont été reportés. On voit un impact. Heureusement, on a un carnet de commandes assez long qui nous permet de déplacer des projets plus en amont et d’occuper nos équipes. »

Mises à pied

Jusqu’ici, nventive n’a pas eu à faire de mises à pied. L’annonce fédérale donnera plus de marge de manœuvre à l’entreprise et devrait lui permettre de conserver ses travailleurs même si la situation continue de se détériorer.

« Sans soutien, c’est sûr qu’on devrait en arriver [à des mises à pied] », note François Tanguay.

Le secteur québécois des technologies de l’information génère des revenus annuels de plus de 30 milliards $ et regroupe quelque 7800 entreprises qui emploient environ 220 000 personnes.