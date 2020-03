TURENNE née Brien, Véronique



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Véronique Brien, le 24 mars 2020 à l'hôpital Pierre-Le Gardeur, à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de monsieur Albert Turenne depuis plus de 61 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Alain (Melanie) et Bruno (Yannick), ses petits-enfants Madeleine, Marc, Maxime, Gabriel et Mélissa, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles sont reportées à une date ultérieure. Détails à venir.