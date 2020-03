RICHARD, Nicole



Le 19 mars 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Nicole Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yanick Richard Noreau et Karine Richard Noreau, ses frères et soeurs: Pierre, feu André, Guy, Thérèse (Claude Audet) et Hélène (Normand Rousseau ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fibrose kystique Canada.https://www.fibrosekystique.ca/