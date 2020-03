LEFRANÇOIS, Rollande



À Verdun, le 7 mars 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Rollande Lefrançois, épouse de feu Henri Pitre.Elle laisse dans le deuil son fils Claude Pitre (Lise Valiquette), sa soeur Madeleine Lefrançois, sa petite-fille Johanne Pitre (Simon Grignon), son petit-fils Carl Pitre, son petit-fils Sébastien Pitre (Marie-Soleil Lesieur), son arrière-petite-fille Amélie Pitre, plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en privé au:Une cérémonie privée aura lieu en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Manoir de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Rollande Lefrançois.