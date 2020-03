Des personnes testées pas joignables en Estrie

La santé publique de l’Estrie est incapable de rejoindre une cinquantaine de personnes qui ont passé un test de dépistage pour la COVID-19.

«Souvent, on parle d’une mauvaise transcription de numéro de téléphone. On appelle pour donner le résultat et il n’y a pas de réponse», a indiqué Marie-France Thibeault, porte-parole du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

Certaines personnes sont donc dans l’attente depuis plus de quatre jours, et ce, même si le résultat du test est arrivé.

Ceux qui n’ont toujours pas eu de retour d’appel, plus de trois jours après s’être fait dépister, sont donc appelés à communiquer directement avec la direction régionale de santé publique. L’adresse courriel est le depistage.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.