2498 cas de la COVID-19, dont 22 décès: Accès restreint à huit régions du Québec

Les autorités de santé publique restreignent l'accès à huit régions plus vulnérables du Québec afin d’éviter la propagation du coronavirus.

À partir de 16h samedi, des points de contrôle policiers seront installés sur les routes, a annoncé samedi la vice-première ministre Geneviève Guilbault. Seuls les déplacements essentiels seront acceptés dans les régions suivantes : Le Bas Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Îles-de-la-Madeleine, le Nord du Québec, le Nunavik et les territoires cris de la Baie James.

Le Directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a précisé que «ces communautés sont plus isolées» et la population y est plus âgée qu’ailleurs dans la province.

Le Québec compte désormais 2498 personnes infectées au coronavirus, une hausse de 477 cas depuis hier. 22 personnes en sont décédées jusqu’à maintenant.

Il y a actuellement 164 citoyens hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 57 aux soins intensifs.

#COVID19 - Au Québec, en date du 28 mars 2020 à 13h, la situation est la suivante :

2 498 cas confirmés

22 décès

6 757 personnes sous investigation

43 589 analyses négatives (cas infirmés)



«Il ne faut surtout pas baisser la garde», a soutenu la ministre Guilbault.

