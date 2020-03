[EN DIRECT SAMEDI 28 MARS] Les derniers développements de la pandémie COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population au fil de la journée.

DERNIER BILAN | 7h30

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 607 965

Morts: 28 125

Rétablis: au mois 132 688

CANADA

Atteints du virus : 4757, dont 2021 au Québec

Décès

Colombie-Britannique: 16

Québec: 18

Ontario: 18

Alberta: 2

Manitoba: 1

Toutes les nouvelles sur la COVID-19

7h40 | Les enquêteurs de l'ONU pour la Syrie ont appelé au cessez-le-feu samedi afin d'«éviter d'aggraver la catastrophe» au moment où les premiers cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus sont recensés dans le pays ravagé par neuf années de guerre.

AFP

«La pandémie de COVID-19 représente une menace mortelle pour les civils syriens. Elle frappera sans distinction et sera dévastatrice pour les plus vulnérables en l'absence d'action préventive urgente», s'est alarmé Paulo Pinheiro, président de la Commission d'enquête de l'ONU.

7h20 | Taïwan invite les journalistes américains expulsés de Chine à s'installer sur l'île.

AFP

Pékin a ordonné l'expulsion de 13 journalistes du New York Times, du Washington Post et du Wall Street Journal au début du mois de mars, dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis.

7h05 | 600 000 personnes à travers le monde sont infectées par la COVID-19.

AFP

6h45 | 832 personnes sont mortes des suites de la COVID-19 en 24 heures en Espagne, un nouveau record dans le pays.

AFP

Le nombre de cas a progressé de plus de 8000 en 24 heures, à 72 248 alors que les autorités ont décidé de pratiquer de plus en plus de tests afin de mieux évaluer l'ampleur de la pandémie dans le pays.

6h10 | Le nombre de cas de COVID-19 quadruple dans un CHSLD.

Les cas ont rapidement augmenté depuis le début de la semaine dans le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, sur le boulevard Gouin, à Montréal, qui compte environ 400 lits.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le nombre de personnes infectées au coronavirus est passé de cinq mardi, à 20 vendredi. De ce nombre, jusqu’à quatre seraient des membres du personnel. L’établissement n’était pas en mesure hier de confirmer s’il y a des décès.

« Ça fait peur », souffle le président du syndicat des travailleurs du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Alexandre Paquet.

5h50 | L'Iran annonce 139 nouveaux décès, ce qui fait grimper son bilan officiel à 2517 morts.

AFP

5h40 | Alors que le premier juillet approche à grands pas, des locataires sans logement paniquent et craignent ne pas pouvoir se loger en raison de la crise.

Photo Dominique Scali

5h20 | Une première évacuation de patients atteints du coronavirus par un hélicoptère militaire de France vers l'Allemagne a été conduite, avec deux malades embarqués de la ville de Metz à destination de l'Allemagne.

AFP

12h | Un test «portable» américain donne les résultats en cinq minutes.

Une compagnie américaine a créé un dispositif «portable» capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus et en 13 minutes si les résultats sont négatifs.

La compagnie Abbot Laboratories a obtenu l'autorisation de l'agence fédérale américaine du médicament (FDA) pour commencer à produire ces tests qu'elle sera en mesure de fournir aux professionnels de la santé dès la semaine prochaine.

Les tests seront effectués grâce à un dispositif portable, de la taille d'un petit grille-pain, équipé de technologie moléculaire.