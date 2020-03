En route vers la Californie: «J’ai croisé mon premier camionneur masqué»

Les camionneurs font partie des héros grâce à qui nous mangeons encore des fruits et des légumes. Le Journal a installé des caméras dans le camion d’un couple de Québécois parti chercher une précieuse cargaison en Californie.

Au jour 2 de son périple vers la Californie, notre couple de chauffeurs a vu son premier camionneur masqué à Moose Jaw, en Saskatchewan, où les douches dégoulinaient de désinfectant.

« J’ai croisé mon premier camionneur masqué, a lancé Sébastien Desaulniers, au deuxième jour. C’était la première fois aussi que je voyais ça : ils ont pulvérisé du désinfectant liquide au point où la porte de la douche dégouttait. »

« T’es-tu lavé les mains ? a demandé du tac au tac son amoureuse, Marie-Christine Marchand. C’est notre petite maison ici. On ne veut pas de microbes. »

Depuis son départ de Lachine, à Montréal, mardi soir, le couple a parcouru plus de 3380 kilomètres pour arriver à Moose Jaw, en Saskatchewan. La traversée du Canada s’est bien déroulée, même si les routes qu’ils connaissent bien avaient cette fois des airs de fin du monde.

Barricades de neige

« Dans ce coin-là, on a vu des barricades de neige à l’entrée de certaines communautés autochtones. Je pense que le coronavirus n’était pas bienvenu », a avancé Marie-Christine Marchand.

Sur les routes, les populaires trucks-stops étaient souvent ouverts, mais leur salon des chauffeurs, où les camionneurs ont l’habitude de socialiser entre eux, était condamné.

« Il y en a beaucoup qui vont là pour relaxer ou regarder la télé, mais ça, c’est terminé, a constaté Marie-Christine Marchand. Ils ne veulent plus que les personnes se rassemblent, collées les unes sur les autres. »

Après avoir traversé l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan, le couple poursuit sa route vers l’Ouest, où les douches sont jusqu’à présent accessibles et propres.

Quatre heures pour se doucher

« Ici, on est rarement plus que quatre ou cinq à attendre pour prendre notre douche alors qu’en Californie ce n’est pas rare d’être une bonne trentaine. L’attente peut durer trois ou quatre heures », a observé Sébastien Desaulniers.

Après leur arrêt, sa conjointe et lui déposeront leur cargaison de produits pharmaceutiques à Calgary, en Alberta. Ensuite, ils franchiront la frontière américaine et verront le Montana, l’Idaho, l’Utah, l’Arizona, le Nevada... et la Californie.

« On va livrer ce que l’on a en Alberta ce soir. On va descendre en Californie vide. Là-bas, on va aller chercher des fruits et des légumes que l’on va ramener par chez nous, dans nos épiceries », a conclu Marie-Christine Marchand, en souriant à son compagnon de voyage.

– Avec la collaboration de Daphnée Hacker-B