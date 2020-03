Explosion des commandes de plexi

Les commandes de panneaux de protection en acrylique ont tellement explosé, depuis une semaine, que l’industrie peine à répondre à la demande. Et déjà, on redoute une pénurie des matières premières.

« Je n’ai jamais vu une chose pareille. Depuis 10 jours, on nous appelle de partout pour acheter tout ce que nous pouvons avoir. Et le prix ne semble jamais être un problème ! » s’étonnait, hier midi, le président de CYB Plastiques, Marc Lachapelle.

Sainte-Justine et Couche-Tard

Comme l’ensemble de l’industrie, cette PME de l’arrondissement Saint-Laurent a été prise d’assaut par les commandes multiples de commerces et d’hôpitaux. Tous cherchent le moyen de desservir leur clientèle tout en protégeant leur personnel, au moyen de panneaux d’acrylique, mieux connu sous le terme « plexiglas ».

C’est aussi vrai pour les caissiers des épiceries que pour les infirmiers au triage des urgences. Au moment de notre appel, Marc Lachapelle venait de livrer 60 boîtiers de confinement conçus spécifiquement pour le CHU Sainte-Justine.

Même branle-bas de combat chez Atelier Multifab, de Québec. « Normalement, les commandes d’acrylique composent 5 % à 10 % de nos affaires, dit son président, Jean-François Bouchard. Mais ces dernières semaines, elles représentent la moitié de nos ventes. »

Hier, Multifab a complété une commande urgente de 900 panneaux de protection pour le réseau d’Alimentation Couche-Tard du Québec et du Nouveau-Brunswick. « On les verra bientôt dans les dépanneurs. »

Pénurie en vue

La demande est telle que le seul problème en vue semble être celui du manque déjà criant d’acrylique, matière essentielle à ces panneaux. Comme nul ne fabrique cette matière au pays, les fabricants d’ici dépendent d’une poignée de manufacturiers, essentiellement américains.

Chez Plastiques Piedmont, un distributeur d’acrylique au Québec, Gilles Hudon confirme que le besoin dépasse amplement la capacité d’importation des distributeurs d’ici.

« Lorsque les Loblaw et Sobeys achètent, dit-il, les commandes de 100 000 $ et plus passent rapidement. »

Sentant venir cette pénurie, M. Lachapelle a fait le plein d’acrylique, il y a quelques jours. Son entrepôt est plein. Dans une semaine, c’est moins certain.