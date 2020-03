BERGERON, Jean-Jacques



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Jacques Bergeron, époux de Monique Lavoie, le 13 mars 2020 à l'âge de 76 ans.Outre son épouse, Monsieur Bergeron, laisse dans le deuil ses filles Nancy (Erik) et Sylvie (Hugo) ainsi que ses petits-enfants adorés Alice, Léa-Rose, Vincent et Nicolas. Il laisse aussi ses soeurs, Brigitte (Pierre), Huguette (André) et Denise ainsi que ses nièces, neveux, autres parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société de recherche sur le cancer.La famille aimerait remercier profondément le personnel médical des soins intensifs et les cardiologues de l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe pour leur dévouement et support.En raison des circonstances actuelles, un service sera célébré à une date ultérieure.www.salondemers.com