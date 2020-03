Hommage à nos politiciens

Devant la crise qui sévit, nous réitérons collectivement et quotidiennement notre respect envers tous les travailleurs du système de santé et des autres services essentiels.

Dans certains cas, le contexte nous aura rappelé l’aspect essentiel d’un métier ou la vocation nécessaire pour pratiquer celui-ci. Dans d’autres, on se rend tout simplement compte que l’importance ou la sensibilité de ce travail nous avait échappé.

La politique

Il ne faudrait pas oublier les politiciens. Longtemps au sommet du palmarès des mal-aimés, leur travail prend désormais un tout autre sens pour bien du monde.

Les gens qui ont fait de la politique ou qui côtoient ces hommes et ces femmes de près le savent depuis longtemps, mais pour bien des citoyens, la situation actuelle permet de voir sous un nouveau jour nos décideurs publics.

Legault vs Trudeau

Vous pensez sans doute à François Legault d’abord et avant tout. Avec raison.

Il fait un travail remarquable. Sans être parfaite, la gestion de la crise de notre premier ministre et de son équipe nous rassure un peu. Il nous parle. Il n’hésite pas à prendre des décisions difficiles.

Mais il ne faudrait pas négliger le travail de Justin Trudeau. Comprenez--moi bien. J’ai mille et une critiques à faire à l’endroit de sa gestion, de ses réflexes, de son style non rassurant.

Mais il n’en demeure pas moins que son travail est incommensurablement difficile. L’incidence des décisions prises est sans commune mesure. Tout comme le poids qui repose sur les épaules d’une seule personne.

Je le répète. On peut être sévère. Et notre système démocratique nous permettra de juger de l’ensemble de l’œuvre le temps venu.

Mais en pleine tempête, il faut prendre un instant pour reconnaître que le travail effectué par nos politiciens est on ne peut plus difficile. Ne serait-ce que pour ça, ils et elles méritent tout notre respect. Eux aussi.