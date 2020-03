Incroyable similitude

Qui aurait dit que François Legault et Horacio Arruda, à deux, planteraient District 31 avec un show à 13 h ?

Ils sont trois. Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau ont écrit, il y a deux ans, la série Épidémie que je regarde à TVA avec un abasourdissement surréaliste depuis quelques jours. Les similitudes et corrélations entre la série et ce que l’on vit depuis quelques semaines sont renversantes. Ces auteurs sont partis d’articles de l’Organisation mondiale de la santé pour imaginer une situation de détérioration sanitaire grave, mais ils ne devaient jamais imaginer que 24 mois après leur recherche, la planète au complet allait jouer dans leur série. Et Julie Le Breton, tu es magnifique.

Épidémie récupérable sur illico, vient de me dire Manon, sachant que je suis nul avec la manette.

VOTRE HUMOUR

Patrick Lizotte est jaloux. « Tout le monde promène son chien, mais moi, j’ai une tortue et ça fait quatre heures que je suis dans l’escalier. »

Josée s’ennuie et elle aimerait sortir : « C’est rendu que je mets du parfum pour aller à la boîte postale. »

Un autre : « J’aime mieux être un confiné qu’un con fini. »

Caroline revenue de Floride et en quarantaine depuis sept jours dit que ça va bien et qu’il ne manque toujours pas de vaisselle dans l’armoire.

Esther Lapointe est tellement excitée aujourd’hui. Ne sait pas quoi porter pour sortir ses vidanges.

Pénurie. Jean-Pierre Bélanger revient de l’épicerie incapable de trouver du papier de toilette sans gluten.

Un autre a légèrement modifié l’expression : « Savon bien aller... »

TI-PAQUET

« Frustrant ! » (Claude Julien devant un salon de coiffure fermé)

On prédit que dans neuf mois, plusieurs nouveau-nés porteront le nom d’Horacio et que celui de Justin ne fera pas les séries.

« Comment ça, Los Angeles dans douze miles ??? » (Un snowbird parti du mauvais bord)

Freud a écrit que l’homme descend du songe.

Klaxonnez si vous aimez Jésus. Textez au volant si vous voulez le rencontrer.

