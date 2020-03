Le week-end culturel à la maison de Fanny Mallette

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

J’ai récemment lu le livre de Maude Veilleux, Une sorte de lumière spéciale, qui est un recueil de poésie. C’est magnifique ! Elle donne la parole à des gens d’un quartier ouvrier et prend position par rapport à un quartier de Montréal plus artistique et plus favorisé, tout en racontant son cheminement et ses interrogations sur cela, elle qui est originaire de la Beauce. Dit ainsi, ça peut paraître superflu, mais dans ses mots à elle, c’est autre chose. Sa poésie contient de la violence avec un langage cru, sincère et franc, mais il y a aussi de la lumière, avec une espèce d’espoir et d’ouverture. C’est très beau. D’ailleurs, j’aime beaucoup la poésie, j’ai lu tous ses livres précédemment, notamment Les Choses de l’amour à marde et Last Call les murènes.

Quel est le film qui vous a séduite ?

J’ai eu un coup de cœur pour le film québécois Réservoir, de Kim St-Pierre, qui est son premier long métrage. C’est vraiment un très beau film dramatique, inspiré d’une histoire vécue, avec entre autres Maxime Dumontier. L’histoire est campée au réservoir Gouin sur un bateau-maison, où deux frères aux personnalités opposées, qui se fréquentent peu, vont passer plusieurs jours ensemble après que leur père est décédé, cherchant le chalet de celui-ci, voulant également disperser ses cendres. Comme on est pratiquement toujours sur l’eau, sur le plan cinématographique cela donne des images merveilleuses. Le scénario est aussi excellent avec des dialogues très précis et crédibles sans mots superflus, et le jeu d’acteurs est hallucinant. C’est beau, drôle, dur et très touchant. En plus, la musique est magnifique.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai tout récemment téléchargé l’album Stay Tuned, de l’auteure-compositrice-interprète Dominique Fils-Aimé. C’est un album que j’écoute vraiment beaucoup du début à la fin. Je l’avais d’ailleurs vue l’été dernier lors d’un festival, je la connaissais déjà, mais cet album est vraiment un coup de cœur musical, la musique est vraiment inspirante. Je suis quelqu’un qui écoute beaucoup de musique et j’aime encourager les artistes de chez nous.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

J’ai beaucoup d’admiration pour Gabrielle Tougas-Fréchette qui est productrice de films et avec qui j’ai fait deux courts métrages. C’est une femme qui, on dirait, sait tout faire. Elle va d’ailleurs adapter prochainement le roman Ce qu’on respire sur Tatouine, de Jean-Christophe Réhel. En plus d’être productrice, elle réalise aussi parfois avec son conjoint, elle fait aussi souvent les costumes. Elle est une touche-à-tout et c’est pour cela que je l’avais choisie pour réaliser mon premier court métrage, et j’étais très contente qu’elle accepte. J’admire son talent et sa détermination, elle défonce des portes quand c’est nécessaire afin de mener ses projets jusqu’au bout et elle réussit à faire des films avec peu de moyens. C’est une artiste accomplie avec beaucoup de vision !

